İçimizden Biri ne zaman, bugün mü ve saat kaçta yayınlanacak? İçimizden Biri ilk bölüm fragmanı ve 1. bölüm izle!

Türk ve Müslüman bir ailenin kızı olan Havva ile gayrımüslim Adam'ın aşkını işleyen İçimizden Biri dizisi bu akşam başlıyor. Diziyi izlemek için bekleyen pek çok kişi İçimizden Biri ne zaman, bugün mü ve saat kaçta yayınlanacak sorusuyla araştırma yaparken dizinin konusu ve oyuncuları da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte İçimizden Biri ilk bölüm fragmanı ve 1. bölüm izleme linki!
İÇİMİZDEN BİRİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İçimizden Biri dizisi bu akşam saat 20:00'de Show TV'de yayınlanacak. Bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizi her hafta Pazar günü aynı saatte izleyiciyle buluşacak.
İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU
İçimizden Biri dizisinde İrlandalı Hristiyan bir ailenin oğlu olan Adam ile Müslüman ve Türk bir ailenin kızı Havva'nın sıra dışı aşkı anlatılacak. Adam'ın babası William bir Türkiye aşığı olarak Marmaris'te yaşamaktadır. Araştırma görevlisi olan Adam da buraya geldiği sırada Havva'yla karşılaşır ve ilk görüşte aşk başlar. Ancak Havva'nın ailesi bu duruma şiddetle karşı çıkar ve ikilinin mücadelesi bu noktada başlar.
İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI
Özge Yağız (Havva Aladağ)
Bora Akkaş (Adam Willson)
Mustafa Avkıran (Hünkar Aladağ)
Derya Alabora (Eva Willson)
Renan Bilek (William Willson)
Asuman Dabak (Büklüm Tatlılı)
Benian Dönmez (Adile Aladağ)
Burak Satıbol (Gürbüz Gürler)
Deniz Cengiz (Hanım Gürler)
Korhan Herduran (Hulusi Güler)
Ceren Yalazoğlu (Hatun Güler)
Faruk Akgören (Bahtiyar Tatlılı)
İçimizden Biri 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video