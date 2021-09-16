“Çıplak semazen” gösterisine tepkiler sürüyor!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nin galasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin yanı sıra CHP'nin önemli isimleri katılmıştı. Bu galada yer alan "yarı çıplak semazen" gösterisinin görüntüleri ortaya çıkmış ve tepki gösterilmişti. "Çıplak semazen" gösterisine sosyal medyadan tepkiler ise sürüyor. İşte o tepkiler:

"ÇİRKİN GÖSTERİYİ KINIYORUM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "çıplak semazen" gösterisine tepkisini şöyle dile getirdi: "Önce İstanbul, şimdi İzmir... CHP, belediyeleri eliyle değerlerimizi sistematik şekilde yozlaştırma çabasını sürdürüyor. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin ruhaniyetine kasteden çirkin gösteriyi kınıyorum."

"ALTI KAVAL ÜSTÜ ŞİŞHANE!"

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti MYK Üyesi Av. M. Emin Akbaşoğlu gösteriye tepki gösterenlerden oldu. Akbaşoğlu sosyal medya hesabından, "Altı kaval üstü şişhane! Dualarla yapılan açılışlara tahammül edemeyenler, Hz. Mevlana'dan bu yana yerleşik bir tasavvufî geleneği sapkınlaştırmaya yönelik soytarılıkları alkışlıyorlar. Bu fotoğraf, nasıl iki yüzlü davranıldığının ve hakikate karşı bozgunculuğun net delilidir" dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYELER MİLLETİMİZİN MANEVİ DEĞERLERİNE SALDIRIYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, son dönemde CHP'li yöneticilerin manevi değerlere saldırdığını belirterek gösteriyle ilgili şunları belirtti: "Son zamanlarda üst üste CHP'li yöneticilerin, CHP'li belediyelerin Milletimizin manevi değerlerine ve inançlarına farklı türlerde açıkça saldırıları devam ediyor. Aziz Milletimiz, değerlerimize yönelik bu hadsiz ve alçakça saldırıların hesabını soracaktır."

"CHP #ÇIPLAKSEMAZEN İLE DİN VE MİLLET DÜŞMANI YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA DEŞİFRE ETTİ"

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya da gösteriye tepki göstererek resmi Twitter hesabından şunları yazdı: "Türkiye'nin manevî değerlerine sistematik saldırılarda bulunan CHP #çıplaksemazen ile din ve millet düşmanı yüzünü bir kez daha deşifre etti. Bu alçak siyaseti, bu çukur zihniyeti milletimiz tarihe gömecek."

"HZ. MEVLANA'YA VE MEVLEVİ KÜLTÜRÜNE YAPILAN SAYGISIZLIK ASLA KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun resmi Twitter hesabından İzmir'deki gösterinin Hz. Mevlana'ya ve Mevlevi kültürüne yapılan bir saygısızlık olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sözde sema gösterisinde Hz. Mevlana'ya ve Mevlevi kültürüne yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. İnanç ve kutsal değerlere saygısızlığı marifet sayan zihniyetlerle mücadelemiz ilelebet devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"YARI ÇIPLAK BİR SEMAZENİN, NEY VE OYUN HAVASI EŞLİĞİNDE DANS ETMESİ TAM BİR SKANDALDIR"

AK Parti Konya Milletvekili Halit Etyemez ise gösterinin tam bir skandal olduğunu ifade ederek, "Yine CHP, yine skandal! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programda yarı çıplak bir semazenin, ney ve oyun havası eşliğinde dans etmesi tam bir skandaldır. Geleneksel Mevlevi kültürüne yapılmış bu saygısızlık asla kabul edilemez" dedi.

"BU GÖSTERİYİ DÜZENLEYEN VE ONAY VERENLERİ KINIYORUM"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı Uğur İbrahim Altay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen gösteri hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altay, resmi Twitter hesabından şu sözlerle gösteriye tepki gösterdi: "Haberlerde yer alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir programda Mevlevi geleneklerine ve Hz. Mevlana'nın ruhuna uygun olmayan gösteri apaçık hadsizliktir. UCLG Eş Başkanı ve Konya B. Belediye Başkanı olarak bu gösteriyi düzenleyen ve onay verenleri kınıyorum."

"SÖZDE SEMA TÖRENİ HZ. MEVLANA'NIN KİŞİLİĞİNE YAPILMIŞ BÜYÜK BİR SAYGISIZLIKTIR"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise yarı çıplak sema gösterisiyle ilgili şu ifadeleri kullanarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sözde sema töreni Hz. Mevlana'nın kişiliğine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Şovdan başka bir amacı olmayan bu gösteriyi kınıyor, herkesi Hz. Mevlana'nın değerlerine saygıya davet ediyorum" dedi.

İZMİR AK PARTİ TEŞKİLATI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki göstererek, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi; kutlama, anma ve tanıtımlarda işi zıvanadan çıkarmayı marifet saymaktadır! 9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyetleri, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki; İzmir'de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise "Yok artık. CHP'nin Mesnevi programı! İzmir sizin marjinalliğinizin deneme tahtası değil! Toplumun değer yargılarına İzmir'de savaş açtınız. Bu savaşı kazanamayacaksınız!" diyerek tepki göstermişti.