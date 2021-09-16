"Macar halkına selam olsun"

Yunus Emre Enstitüsünün Selam Olsun Projesi'nin 7. Ayağı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirildi.





Yunus Emre'nin ölümünün 700. yıl dönümü vesilesiyle ilan edilen "2021 Yunus Emre Yılı" kapsamında Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programda mini konserlerden ebru atölyesine, Hacivat-Karagöz gösterisinden "4 Kapı 40 Makam" temalı yapboz yapımına kadar çok sayıda etkinliğe yer verildi.





Enstitü sanatçısı Alper Tuna tarafından verilen konserde Macar Besteci Béla Bartók'un derlediği Türkçe eserlere de repertuarda yer verildi. Çocuklara özel olarak yapılan ilk etkinlikte geleneksel Türk tiyatrosundan Aşuk-Maşuk ve Hacivat-Karagöz gösterisi Macar halkıyla buluşturuldu. Programda ayrıca Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola okulu öğrencileri Türkçe ve Macarca şarkılar seslendirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca Resim Sanatçısı İsa Elikiri ve Murat Yılmaz tarafından gerçekleştirilen ebru atölyesinde çocuklar, 4 kapı 40 makam felsefesi üzerinden geleneksel Türk sanatı ebruyu deneyimleme fırsatı yaşadı.





Şimdiye kadar Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te de büyük ilgiyle karşılanan ve Yunus Emre Enstitüsünün Yunus Emre Yılı kapsamında tüm Balkan ülkelerinde düzenlediği projesi "Selam Olsun" Romanya'nın Bükreş ve Köstence şehirlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle son bulacak.