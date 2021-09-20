Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 20 Eylül 2021 Pazartesi

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

NO: 7100336



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah BESTE, ERDAĞI, KOCA YUSUF, MİHRAP, ŞEBBOY sk bölgelerinde 20/09/2021 09:00:00 - 20/09/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7006359



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 20/09/2021 09:00:00 - 20/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7007324



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, İNTİZAR sk bölgelerinde 20/09/2021 10:00:00 - 20/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7100345



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah BESTE, ERDAĞI, HİCAZKAR, KARLITEPE, KOCA YUSUF, MEDENİ, MİHRAP, SOYTÜRK, UFUK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 20/09/2021 11:00:00 - 20/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7110324



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah SÜMELA sk bölgelerinde 20/09/2021 12:30:00 - 20/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7011332



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA sk bölgelerinde 20/09/2021 14:00:00 - 20/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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