Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 20 Eylül 2021 Pazartesi

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar gün içerisinde sorgulanmaya devam ediliyor. Bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Arnavutköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.
NO: 7100336
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah BESTE, ERDAĞI, KOCA YUSUF, MİHRAP, ŞEBBOY sk bölgelerinde 20/09/2021 09:00:00 - 20/09/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7006359
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 20/09/2021 09:00:00 - 20/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7007324
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, İNTİZAR sk bölgelerinde 20/09/2021 10:00:00 - 20/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7100345
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah BESTE, ERDAĞI, HİCAZKAR, KARLITEPE, KOCA YUSUF, MEDENİ, MİHRAP, SOYTÜRK, UFUK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 20/09/2021 11:00:00 - 20/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7110324
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah SÜMELA sk bölgelerinde 20/09/2021 12:30:00 - 20/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7011332
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA sk bölgelerinde 20/09/2021 14:00:00 - 20/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: UYSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NEVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HAKKI ERDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: FATİH SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERTAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAVAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALTINOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERENGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ATILGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SONBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİT İSMAİL ÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MALATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RİZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İMRANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İHSANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DESEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TUNCELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: FİRUZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇORUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MUHTAROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KOLORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AHMET TARIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİTLER CAMİİ
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