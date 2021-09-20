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Haberler Güncel Haberleri Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 20 Eylül 2021 Pazartesi
Giriş Tarihi: 20.9.2021 11:37

Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 20 Eylül 2021 Pazartesi

Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 20 Eylül 2021 Pazartesi

Arıza, bakım ve onarım çalışmalarını yapıldığı planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; 20 Eylül Pazartesi bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; “Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?” sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar gün içerisinde sorgulanmaya devam ediliyor. Bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Arnavutköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

NO: 7100336

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah BESTE, ERDAĞI, KOCA YUSUF, MİHRAP, ŞEBBOY sk bölgelerinde 20/09/2021 09:00:00 - 20/09/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7006359

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 20/09/2021 09:00:00 - 20/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7007324

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, İNTİZAR sk bölgelerinde 20/09/2021 10:00:00 - 20/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7100345

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah BESTE, ERDAĞI, HİCAZKAR, KARLITEPE, KOCA YUSUF, MEDENİ, MİHRAP, SOYTÜRK, UFUK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 20/09/2021 11:00:00 - 20/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7110324

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah SÜMELA sk bölgelerinde 20/09/2021 12:30:00 - 20/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7011332

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA sk bölgelerinde 20/09/2021 14:00:00 - 20/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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09:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: UYSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NEVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HAKKI ERDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: FATİH SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERTAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAVAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALTINOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERENGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ATILGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SONBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİT İSMAİL ÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MALATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RİZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İMRANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İHSANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DESEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TUNCELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: FİRUZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇORUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MUHTAROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KOLORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AHMET TARIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİTLER CAMİİ

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 20 Eylül 2021 Pazartesi
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