Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu! En son nerede ve ne zaman deprem oldu, saat kaçta? 22 Eylül 2021 Çarşamba

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi duyuruldu. Listeye göre; ülkenin pek çok noktasında sarsıntı yaşandı. Bu iller arasında; Çankırı, Tokat, Ankara, Kırşehir gibi iller yer alırken vatandaşlar "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte son depremler listesi 22 Eylül 2021 Çarşamba.