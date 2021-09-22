Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu! En son nerede ve ne zaman deprem oldu, saat kaçta? 22 Eylül 2021 Çarşamba

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi duyuruldu. Listeye göre; ülkenin pek çok noktasında sarsıntı yaşandı. Bu iller arasında; Çankırı, Tokat, Ankara, Kırşehir gibi iller yer alırken vatandaşlar "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte son depremler listesi 22 Eylül 2021 Çarşamba.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.09.22 08:08:30 38.0988 35.1510 15.7 -.- 1.6 -.- HACIBEYLI-(NIGDE) İlksel
2021.09.22 07:44:38 37.1832 23.6123 89.2 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.09.22 06:36:29 40.5443 35.7350 7.5 -.- 1.4 -.- OVASARAY-(AMASYA) İlksel
2021.09.22 05:39:42 39.6448 33.2310 5.4 -.- 1.3 -.- KUCUKBAYAT-BALA (ANKARA) İlksel
2021.09.22 04:03:36 37.7097 29.3535 13.1 -.- 1.4 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.09.22 04:03:09 38.3178 23.4043 29.4 -.- 3.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.09.22 04:02:27 34.4768 23.9048 28.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.22 03:54:08 38.2773 23.4297 15.9 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.09.22 02:04:53 37.9445 26.9358 5.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.22 01:53:05 40.5353 27.2180 12.6 -.- 1.8 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.09.22 01:14:29 36.9943 36.0315 1.5 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.09.22 01:06:15 40.7218 32.8100 7.6 -.- 1.8 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) İlksel
2021.09.22 00:53:32 38.0887 35.1590 3.9 -.- 3.4 3.3 DUNDARLI-(NIGDE) İlksel
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