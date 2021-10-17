Meteoroloji 11 il için uyarıda bulundu: Karadeniz kıyıları için sarı uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun başta olmak üzere Karadeniz kıyı şeridinde kuvvetli bir yağış sistemi etkili olacak. Meteoroloji'nin güncel hava tahminlerine göre bugün başlayan yağışlar yarına kadar etkisini gösterecek. Bu illere ek olarak Marmara, Kuzey Ege ve bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İşte sarı uyarıya ilişkin detaylar ve son dakika açıklamaları.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Yurdun yeni bir yağış sistemine girdiğini duyuran Meteoroloji, Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı uyarıda bulundu.
Sinop ve Samsun çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 17.10.2021 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların Sinop'ta Pazartesi sabah saatlerinde, Samsun'da Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 17.10.2021 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların Ordu ve Giresun'da Pazartesi öğle saatlerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde 19.10.2021 Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde 17.10.2021 Pazar sabah saatlerinden itibaren 18.10.2021 Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonara aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu