Meteoroloji 11 il için uyarıda bulundu: Karadeniz kıyıları için sarı uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

11 İL İÇİN SARI UYARI!

Yurdun yeni bir yağış sistemine girdiğini duyuran Meteoroloji, Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı uyarıda bulundu.

SİNOP VE SAMSUN ÇEVRELERİNDE BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Sinop ve Samsun çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 17.10.2021 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların Sinop'ta Pazartesi sabah saatlerinde, Samsun'da Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ KIYILARINDA ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 17.10.2021 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların Ordu ve Giresun'da Pazartesi öğle saatlerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde 19.10.2021 Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.