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Haberler Güncel Haberleri Meteoroloji 11 il için uyarıda bulundu: Karadeniz kıyıları için sarı uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!
Giriş Tarihi: 17.10.2021 09:11 Son Güncelleme: 17.10.2021 09:41

Meteoroloji 11 il için uyarıda bulundu: Karadeniz kıyıları için sarı uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji 11 il için uyarıda bulundu: Karadeniz kıyıları için sarı uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamaları ile yurdun kuzey ve batı kesimlerini uyardı. Karadeniz kıyıları için sarı uyarı hakkında detaylar, son dakika hava durumu uyarıları ile Meteoroloji tarafından vatandaşla paylaşıldı. Karadeniz kıyılarının tamamını etkisi altına alacak olan gök gürültülü ve şiddetli sağanak yağışların yol açacağı sel ve su baskınlarına karşı bölge sakinleri uyarıldı. Bugün etkisini gösterecek olan yağışlar Pazartesi sabahına kadar devam edecek.

Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun başta olmak üzere Karadeniz kıyı şeridinde kuvvetli bir yağış sistemi etkili olacak. Meteoroloji'nin güncel hava tahminlerine göre bugün başlayan yağışlar yarına kadar etkisini gösterecek. Bu illere ek olarak Marmara, Kuzey Ege ve bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İşte sarı uyarıya ilişkin detaylar ve son dakika açıklamaları.

METEOROLOJİ SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

11 İL İÇİN SARI UYARI!

Yurdun yeni bir yağış sistemine girdiğini duyuran Meteoroloji, Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı uyarıda bulundu.

SİNOP VE SAMSUN ÇEVRELERİNDE BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Sinop ve Samsun çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 17.10.2021 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların Sinop'ta Pazartesi sabah saatlerinde, Samsun'da Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ KIYILARINDA ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 17.10.2021 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların Ordu ve Giresun'da Pazartesi öğle saatlerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde 19.10.2021 Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ KIYI KESİMİNDE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT!

Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde 17.10.2021 Pazar sabah saatlerinden itibaren 18.10.2021 Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

17 EKİM PAZAR BÖLGE BÖLGE HAVA SICAKLIĞI

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonara aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji 11 il için uyarıda bulundu: Karadeniz kıyıları için sarı uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!
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