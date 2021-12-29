Bakırköy Belediyesi icralık oldu

Bakırköy Belediyesi Ayhan Akar'dan satın aldığı meyve ve sebzelerin bedelini ödemedi. Parasını belediyeden tahsil edemeyen Akar 10 Ocak 2020'de Bakırköy Belediyesi'ne ihtar çekti. Çekilen ihtarda borcun sebebinin meyve alımı olduğu bildirildi. Başvuru sonrasında 2 milyon 257 bin 735,82 TL olan borcu sebebiyle, 13 Ağustos 2020 tarihinde Bakırköy Belediyesinin Dünya Ticaret Merkezi'ndeki hisselerinin haczedildiği öğrenildi. 8 Mart 2021 tarihinde kıymet takdiri yapılarak toplam 4 milyon 999 bin 623 adet hisse senedinin değeri 13 milyon 341 bin 734,14 TL olarak hesaplanarak, kararın 21 Nisan 2021 tarihinde Bakırköy Belediyesine tebliğ edildiği ifade edildi.

İlk ihalenin 14 Ocak 2022 tarihinde saat 9.30'da, 15'inci İcra Müdürlüğünde yapılmasına karar verilirken Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Bakırköy Belediyesine ait olan 4 milyon 999 bin 623 adet hisse icradan değerinin yarı fiyatına satışa çıkartılacağı ve oradan gelecek para ile alacaklının borcu ödeneceği öğrenildi.