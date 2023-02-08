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Giriş Tarihi: 8.2.2023 09:12

Mucize bebek Azra 30 saat sonra enkazdan çıktı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Mucize bebek Azra 30 saat sonra enkazdan çıktı

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından can kaybı her geçen saat artarken bir mucize haber daha geldi. Kurtuluşun adresi bu kez Hatay oldu. Merkez Antakya ilçesinin Ekinciler Mahallesi’nde 4 aylık Azra bebek 30 saat kaldığı ve yara almadığı enkazdan çıkarıldı.

Deprem faciasında Suphi-Fatma Selçuk çifti ile 10 yaşındaki kızları Ravza ve 4 aylık kızları Azra oturdukları evin yıkılması nedeniyle enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla, anne Fatma Selçuk ile kızları Ravza ve Azra 30 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Baba Suphi Selçuk'a ise son bilgilere göre henüz ulaşılamadı. Yaralı olan anne Fatma Selçuk ile 10 yaşındaki kızı Ravza, Reyhanlı Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Depremden yara almadan enkazdan çıkarılan ve durumu iyi olan 4 aylık Azra bebek ise aynı hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde misafir ediliyor.

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Mucize bebek Azra 30 saat sonra enkazdan çıktı
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