Mucize bebek Azra 30 saat sonra enkazdan çıktı

Deprem faciasında Suphi-Fatma Selçuk çifti ile 10 yaşındaki kızları Ravza ve 4 aylık kızları Azra oturdukları evin yıkılması nedeniyle enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla, anne Fatma Selçuk ile kızları Ravza ve Azra 30 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
Baba Suphi Selçuk'a ise son bilgilere göre henüz ulaşılamadı. Yaralı olan anne Fatma Selçuk ile 10 yaşındaki kızı Ravza, Reyhanlı Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Depremden yara almadan enkazdan çıkarılan ve durumu iyi olan 4 aylık Azra bebek ise aynı hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde misafir ediliyor.Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay deprem son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika