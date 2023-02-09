Hatay’da cezaevinde firar girişimi! Tutuklu ve hükümlülere müdahale edildi

Hatay T Tipi Cezaevinde adli hükümlü ve tutukluların bulunduğu her 2 blokta kalan mahkumlar toplu şekilde koğuşları yakarak firar girişiminde bulundu. Cezaevi Savcısı ve müdürünün talebiyle Jandarma tarafından firar etmeye çalışan mahkumlara müdahalede bulunuldu. Firar girişimi ve yangının büyümesi nedeniyle çevre İlçe Jandarma Komutanlıklarından ve komando birliklerinden takviye kuvvetler olay yerine geldi. Firar edecek olan yaklaşık 250 kişilik mahkum gurubu dış kapı eşiğinde püskürtüldü. Çıkan arbede sonucu 12 hükümlü ve tutuklu yaralandı. Yaralı hükümlülerden 3'ü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 390 hükümlü ve tutuklu ise teslim alınarak muhafaza altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koğuşlarda çıkartılan yangın sonucu cezaevinin kullanılamaz hale geldiği, bu nedenle bütün hükümlü ve tutukluların çevre illerdeki Ceza İnfaz Kurumlarına nakil edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunması ve ardından yangın çıkarması nedeniyle; firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumunun tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahale yapılmıştır. Müdahale sonucunda firar girişimi engellenmiş, yangın söndürülmüş tutuklu ve hükümlülerin güvenliği sağlanmıştır. Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ü vefat etmiştir. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiş, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer asılsız ithamlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu olaylar neticesinde ceza infaz kurumunun hükümlü ve tutuklular tarafından kullanılamaz halde tahrip edilmesi nedeniyle hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevki sağlanmıştır" denildi.