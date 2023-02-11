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Giriş Tarihi: 11.2.2023 14:51

Malatya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Malatya’da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Malatya Valiliği, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Malatya’da hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını açıkladı.

Malatya Valiliği'nin hasar tespiti çalışmalarını başlatıldığı belirtilen açıklamasında, vatandaşların hasar tespiti yapılmamış binalara kesinlikle girilmemesi uyarısı da yapıldı.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: "İlimizde Hasar Tespit çalışmaları başlamıştır Vatandaşlarımız e-Devlet ya da http://hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını öğrenebilirler. Hasar tespiti henüz yapılmamış yahut orta veya ağır olarak belirlenmiş evlere kesinlikle girilmemeli" denildi.

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Malatya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı
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