Malatya’da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Malatya Valiliği'nin hasar tespiti çalışmalarını başlatıldığı belirtilen açıklamasında, vatandaşların hasar tespiti yapılmamış binalara kesinlikle girilmemesi uyarısı da yapıldı.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: "İlimizde Hasar Tespit çalışmaları başlamıştır Vatandaşlarımız e-Devlet ya da http://hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını öğrenebilirler. Hasar tespiti henüz yapılmamış yahut orta veya ağır olarak belirlenmiş evlere kesinlikle girilmemeli" denildi.