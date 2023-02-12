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Giriş Tarihi: 12.2.2023 15:01 Son Güncelleme: 12.2.2023 15:01

Kabin amirinden ağlatan anons... Depremzedeleri tahliye uçuşunda duygusal anlar

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Kabin amirinden ağlatan anons... Depremzedeleri tahliye uçuşunda duygusal anlar

Depremzedeleri tahliye eden Türk Havayolları uçağının Malatya-İstanbul seferinde kabin amiri Seda Polat anons yaparken başsağlığı dilerken gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden İstanbul ve Ankara'ya tahliye uçuşları gerçekleştiriyor. Bugün gerçekleşen Malatya-İstanbul tahliye uçuşu seferinde kabin amiri Seda Polat'ın anons yaparken duygu dolu anlar yaşadı.

AĞLATAN ANONS

Uçuş seferi hakkında bilgi veren Seda Polat anonsun devamında "Sayın yolcularımız, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremler nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemize geçmiş olsun" diyerek gözyaşlarını tutamadı.


MİNİK DEPREMZEDELERE MORAL

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı Twitter'da depremzedelerin tahliyesini gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların pilotların depremden etkilenen çocuklara moral vermek için onları kokpite aldığını, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını giderdiklerini anları paylaştı.

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Kabin amirinden ağlatan anons... Depremzedeleri tahliye uçuşunda duygusal anlar
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