Adana’da inşa ettiği bina onlarca kişiye mezar olmuştu... Müteahhit Hasan Alpargün’ün yaptığı tüm binalar hasarlı

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Mimar, mühendis, destek olmak isteyen arkadaşlarımız da burada olduğu bir tutanak tutmaya çalıştık. Dokunduğumuz her şey tüm binaya ait yapı malzemeleri kum oluyor. Daha sonrasında zaten bunları mahkemeye sunacağız. Ellediğim bütün parçalar toz halinde kalıyor. Yani bir binanın bu şekilde yapılmaması gerekirdi. Ben mimar değilim, mühendis değilim, ama bir binaya ben kadın gücümle, ayağımı vurduğumda, elimi vurduğumda dökülüyorsa burada bir yanlışlık olduğu çok açık. İhmal gözlemleyebiliyoruz.