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Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:26

Müteahhit Hasan Alpargün adliyeye sevk edildi, oğlunun sorgusu sürüyor... "Çok pişmanım, vicdanım sızlıyor"

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Müteahhit Hasan Alpargün adliyeye sevk edildi, oğlunun sorgusu sürüyor... Çok pişmanım, vicdanım sızlıyor

Adana'da inşa ettiği bina depremde yıkılıp, 100 kişiye mezar olunca kaçan ve KKTC’de yakalanan üye müteahhit Hasan Alpargün, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin sorusuna, “Çok pişmanım. Vicdanım sızlıyor. Mukadderat. Ancak Adana’da hasarlı olmayan bina yok” yanıtını verdi. Babası ile birlikte gözaltına alınan ve Hasan Can Alpargün’ün ise sorgusu sürüyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da da ardı ardına yıkımlar gerçekleşti. Yıkılan binalardan biri de Müteahhit Hasan Alpargün tarafından, 1994 yılında merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde inşa edilen 14 katlı Alpargün Apartmanı oldu. Hasan Alpargün, depremin sabahında apar topar KKTC başkenti Lefkoşa'ya kaçtı.

32 daireden oluşan Alpargün Apartmanı'nın enkazında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık 100 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da Hasan Alpargün hakkında; 'taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçlarından 'yakalama kararı' çıkartıldı.

Hasan Alpargün'ün ise, Türkiye'deki mal varlığını yurtdışına kaçırmaya çalıştığı, bu kapsamda da 990 bin ABD doları, 890 bin Euro ve 500 bin Türk Lirası'nı da transfer etmek için girişimde bulunduğu öğrenildi. Alpargün'ün aynı zamanda da Lefkoşa'nın Demirhan Bölgesi'nde de bir daire satın almak istediği bilgisine ulaşıldı. Önceki gün Lefkoşa'da gözaltına alınan Alpargün, Adana'ya getirildi.

"ÇOK PİŞMANIM, VİCDANIM SIZLIYOR"

KKTC'den önce deniz yoluyla Mersin'e, ardından da karayoluyla Adana'ya getirilen Hasan Alpargün'ün, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu da tamamlandı. Adana Adliyesi'ne sevk edilen Alpargün, çıkışta bir gazetecinin; "Pişman mısınız? Vicdanınız sızlıyor mu?" sorusuna; "Çok pişmanım. Vicdanım sızlıyor" yanıtını vermesi dikkat çekti.

"SIRADIŞI BİR MİMAR"

Yıkılan binayı yapan şirketin sahiplerinden Hasan Can Alpargün'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile resmini sosyal medya hesabında profil resmi yaptığı ve gazetelere "Sıradışı bir mimar" ifadeleriyle reklam verdiği ortaya çıkmıştı.

Hasan Can Alparngün'ün CHP üyesi olduğu öğrenildi. Hasan Can Alpargün'ün ise sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

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Müteahhit Hasan Alpargün adliyeye sevk edildi, oğlunun sorgusu sürüyor... "Çok pişmanım, vicdanım sızlıyor"
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