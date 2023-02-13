Müteahhit Hasan Alpargün adliyeye sevk edildi, oğlunun sorgusu sürüyor... "Çok pişmanım, vicdanım sızlıyor"

Hasan Alpargün'ün ise, Türkiye'deki mal varlığını yurtdışına kaçırmaya çalıştığı, bu kapsamda da 990 bin ABD doları, 890 bin Euro ve 500 bin Türk Lirası'nı da transfer etmek için girişimde bulunduğu öğrenildi. Alpargün'ün aynı zamanda da Lefkoşa'nın Demirhan Bölgesi'nde de bir daire satın almak istediği bilgisine ulaşıldı. Önceki gün Lefkoşa'da gözaltına alınan Alpargün, Adana'ya getirildi.