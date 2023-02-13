Enkaz içinden 971 bin lira değerinde para ve altın ile bir çelik kasa çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler yardım edebilmek için deprem bölgesine akın etti. Kastamonu'dan Malatya'ya arama kurtarma için çalışmaları için giden Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma ekiplerinden örnek bir davranış geldi.

Malatya Halfettin Mahallesi Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak'ta bulunan bir enkazda arama kurtarma çalışması yapan ekipler 971 bin lira değerinde para ve altın ile bir çelik kasa buldu.

Kurtarma ekiplerinin enkazda buldukları para, ziynet eşyası ve çelik kasa koruma altına alındı. Bulunan kıymetli eşyalar tutulan tutanağın ardından polis ekiplerine teslim edildi.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kastamonu Şube Başkanı Kadir Horoz, depremin ilk yaşandığı günden itibaren ekiplerin sahada yer aldığını söyledi.

27 personelin Malatya'da arama kurtarma çalışması yaptığını ve şu ana kadar 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını ifade eden Kadir Horoz: "Ekiplerimiz Malatya'da Petek Apartmanı enkazında çalışma yaptıkları esnada 971 bin lira değerinde olan para ve ziynet eşyası ile bir çelik kasa buldu. Önce koruma altına alındı daha sonra ise durum güvenlik güçlerimize bildirildi. Bulunan kıymetli eşyalar tutanak karşılığında polis ekiplerimize teslim edildi. İnşallah para ve altınların sahibi yaşıyordur ve polis ekiplerimiz eşyaları sahibine teslim eder" diye konuştu.