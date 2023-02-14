Muhammed enkaz altında en uzun süre kalan kişi oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin 9. gününde enkaz altındaki vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler umutla bir can daha kurtarmak için canla başla çalışıyor. Depremden saatler sonra sağ çıkartılan bebekler ve vatandaşlar herkese umut olurken, 1992 yılında Erzincan depreminde göçük altında kalan ve 8 gün sonra sağ kurtarılan Nurcan Arslan Türkiye'de enkaz altında en uzun süre kalarak sağ kalan kişi olarak kayıtlara geçmişti.
MUHAMMET 9. GÜNDE KURTARILDI, MUCİZE YAŞANDI
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak'taki 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'e ulaşıldı. Ekipler, Çetin'i enkazdan 199 saat sonra kurtardı. Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çetin, Türkiye'de enkaz altında en uzun süre kalıp sağ çıkmayı başaran kişi olmayı başardı.
NURCAN HEMŞİRE SABAH'A KONUŞMUŞTU
1992 Erzincan depreminin sembol ismi Nurcan Arslan SABAH'a konuşmuş, enkaz altında yakınlarından gelecek güzel haberi bekleyenlere umut dolu ifadeler kullanmıştı. Şu anda İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Arslan, Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremle adeta yıkıldığını ve 31 yıl önce yaşadığı günlere gittiğini söylemişti
.
KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN
O dönem hemşire olan ve görev yaptığı Erzincan'da 5 katlı hastane lojmanının enkazı altında kalan Arslan, "31 sene önceki Erzincan depreminde 22 yaşındaydım. 5 katlı lojmanın enkazı altında kaldım. 187 saat enkaz altında kaldım. Aç susuz bir şekilde bekledim. 8 gün sonra kurtarıldım. O zaman Mart ayıydı. Hava soğuktu. Anlatmak istediğim soğuk da olsa kimse umutsuzluğa kapılmasın. Beni düşünerek umutlu olsunlar. Kimse son ana kadar umudunu yitirmesin. Sabırlı olalım. Arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Bol bol dua edelim" demişti.
ENKAZ ALTINDA GECE-GÜNDÜZ KAVRAMI YOK
Enkaz altında iken yaşadıklarını da anlatan emekli hemşire Nurcan Arslan (53), "Enkaz altında gündüz gece kavramı olmuyor. Sadece sesleri uğultu şeklinde duyuyorsunuz. Göçük altında bir süre sonra bilincim yarı kapalı gibiydi. Dışarıdaki seslerden ancak gece ve gündüz olduğunu anlayabiliyordum. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Kolay bir durum değil. O zamanlar yağmur suyu ve idrarımı içerek hayatta kaldığımız gazetelerde yazılmıştı. Ancak bunlar doğru değil. Enkaz altında elimi kolumu bile oynatamıyordum. Birkaç günden sonra zaten insanın yarı uyku halinde gibi oluyor. Gün ve saat kavramı olmuyor" diye konuşmuştu. Son yaşanan depremlerle birlikte eski günlere gittiğini anlatan Arslan, "Depremi yaşayan ve 8 gün enkaz altında kalan biri olarak çok üzüldüm. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Allah, enkaz altında kalanlara dayanma gücü versin. Sürekli dua ediyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun" ifadelerini kullanmıştı.SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 198. saatte mucize! Deprem enkazından 3 can çıkarıldı!