Muhammed enkaz altında en uzun süre kalan kişi oldu

ENKAZ ALTINDA GECE-GÜNDÜZ KAVRAMI YOK

Enkaz altında iken yaşadıklarını da anlatan emekli hemşire Nurcan Arslan (53), "Enkaz altında gündüz gece kavramı olmuyor. Sadece sesleri uğultu şeklinde duyuyorsunuz. Göçük altında bir süre sonra bilincim yarı kapalı gibiydi. Dışarıdaki seslerden ancak gece ve gündüz olduğunu anlayabiliyordum. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Kolay bir durum değil. O zamanlar yağmur suyu ve idrarımı içerek hayatta kaldığımız gazetelerde yazılmıştı. Ancak bunlar doğru değil. Enkaz altında elimi kolumu bile oynatamıyordum. Birkaç günden sonra zaten insanın yarı uyku halinde gibi oluyor. Gün ve saat kavramı olmuyor" diye konuşmuştu. Son yaşanan depremlerle birlikte eski günlere gittiğini anlatan Arslan, "Depremi yaşayan ve 8 gün enkaz altında kalan biri olarak çok üzüldüm. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Allah, enkaz altında kalanlara dayanma gücü versin. Sürekli dua ediyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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