Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 198. saatte mucize! Deprem enkazından 3 can çıkarıldı!

Giriş Tarihi: 14.02.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 13:17

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 198. saatte mucize! Deprem enkazından 3 can çıkarıldı!

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem binlerce binayı yıktı. Asrın felaketinin 9. gününde de mucizeler yaşandı. 198. saatte 3 canımıza daha ulaşıldı. Milyonları ağlatan anlar kameralara böyle yansıdı…