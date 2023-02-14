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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 198. saatte mucize! Deprem enkazından 3 can çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 13:17

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 198. saatte mucize! Deprem enkazından 3 can çıkarıldı!

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem binlerce binayı yıktı. Asrın felaketinin 9. gününde de mucizeler yaşandı. 198. saatte 3 canımıza daha ulaşıldı. Milyonları ağlatan anlar kameralara böyle yansıdı…

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 198. saatte mucize! Deprem enkazından 3 can çıkarıldı!

Son dakika: Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem yaşandı.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 198. saatte mucize! Deprem enkazından 3 can çıkarıldı!

Asrın felaketi olarak adlandırılan facia, 10 ilde birlerce binayı yıktı. 3 binden fazla kişiyi aramızdan aldı. Arama kurtarma çalışmalarında ise yeni mucizeler yaşandı.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 198. saatte mucize! Deprem enkazından 3 can çıkarıldı!

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 198. saatte mucize! Deprem enkazından 3 can çıkarıldı!

Kahramanmaraş'ta ise 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki Yeninar, depremin 198. saatte 8 katlı Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı.

198. saatte peş peşe mucizeler devam ediyor: Kahramanmaraş'ta iki kardeş enkazdan sağ çıkarıldı | Video

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 198. saatte mucize! Deprem enkazından 3 can çıkarıldı!

"İKİ KİŞİ DAHA VAR"
Enes enkaz altında 2 kişinin daha canlı olduğunu bildirdi.

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