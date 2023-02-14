SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 198. saatte mucize! Deprem enkazından 3 can çıkarıldı!

Son dakika: Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem yaşandı. Asrın felaketi olarak adlandırılan facia, 10 ilde birlerce binayı yıktı. 3 binden fazla kişiyi aramızdan aldı. Arama kurtarma çalışmalarında ise yeni mucizeler yaşandı. Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta ise 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki Yeninar, depremin 198. saatte 8 katlı Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı. 198. saatte peş peşe mucizeler devam ediyor: Kahramanmaraş'ta iki kardeş enkazdan sağ çıkarıldı | Video 'İKİ KİŞİ DAHA VAR' Gün ışığına çıkan Enes gazetecilerin sorusu üzerine iyi olduğunu söyledi. Enkazdan sağ çıkarılan kardeşlerin dayısı Fatih Alkış ise 'Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yeğenlerim sağ salim çıktı, Allah bize bağışladı. Allah kimseye böyle acı göstermesin. Vatanımız milletimiz var olsun. Devletimizden Allah razı olsun. Tayyip Erdoğan var olsun.' diye konuştu. Öte yandan kardeşlerin annesinin de 2 gün önce enkazdan kurtarıldığı öğrenildi. 202. SAATTE MUCİZE Hatay'da enkaz altındaki Mine Akgül, depremin 202. saatinde sağ olarak kurtarıldı. 26 yaşındaki genç kadının, moloz yığınlarını kaldıran kepçe operatörünün dikkati sayesinde kurtulduğu öğrenildi.