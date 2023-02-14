35 yaşındaki genç kadın, İsabey Apartmanı enkazından 205 saat sonra sağ çıkarıldı | Video
Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki genç kadın, İsabey Apartmanı enkazından 205 saat sonra sağ çıkarıldı.
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