Demokrat Parti’nin Afyon toplantısında protokol krizi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde Afyon'da düzenlenen toplantıda Demokrat Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Uyanık, basın mensuplarının önünde bacak bacak üstüne atarak arkasına yaslandı. Tüm program boyunca da durumunu değiştirmeyen Uyanık'ın bu tutumu protokol ve nezaket kurallarına uymaması nedeniyle eleştiri konusu oldu. Belirtilen zamanda gerçekleştirilemeyen toplantıda basın mensuplarının da bekletilmesi sıkıntılara neden oldu. Programın başlaması yaklaşık 40 dakika geçikince bazı basın mensupları toplantıyı terk etme kararı aldı.