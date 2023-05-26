Marmara İş İnsanları Konseyi’nden Erdoğan’a destek açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek açıklaması için Fatih Çatladıkapı Spor Tesisinde bir toplantı düzenlendi. Marmara İş insanları Konseyi ve Uluslararası Araştırmalar Derneği Başkanı İç Mimar Doktor Ayşe Yasemin Çetiner, Uluslaarası Arastırmalar Derneği yöneticisi Prof. Dr. Fazıl Geylani, 15 Temmuz darbe girişiminin önemli isimlerinden Musa Dalkılıç Paşa, iş insanları, akademisyenler, seyitler ve seyidiler ile çok sayıda dernek üyeleri katıldı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Açılış konuşmasını yapan ve Cumhurbaşkanına sonuna kadar destek verdiklerini belirten Ayşe Yasemin Çetiner "28 Mayıs tarihindeki önemli seçimde Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu açıklıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yaptıkları ve yapacakları ortadadır. Her zaman yanında yer alacağız. Ekmek parası bulunur fakat vatan kolay bulunmaz. Cumhurbaşkanımız daha önce kendisine vurulan prangaları kırarak dünyada söz sahibi olmuştur. Ayasofya'ı camiye çevirip ibadete açan, bir çok cami ve tarihi eserleri restore ettiren, İnancın özgürce yaşanmasına imkan sağlayan, havada , karada, denizde yerli üretimle savunma sektörünü güçlendiren böyle bir devlet adamı yüz yılda bir gelir. Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını saymakla bitmez. Dünya 5'ten büyüktür diye dünyaya haykırıp ülkelerin bağımsızlığı için mücadele veren bir liderdir. Biz bölücüler, ülkesine düşmanlarla bölücü terör örgütün destekledikleri ile değil Ülkesinin geleceğini düşünen ve yaptıkları ile bunu kanıtlayan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Biz bu ülkeyi onlara kaptırmayız.15 Temmuzda yaşlısı ile genciyle sokakta dik durduk. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın yanında dik durmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Fazıl Geylani ise , "Alpaslan ehlibeyt ile Kabeyi kurtardı. Abdulgeylani Hazretleri zamanında ilimle cehaletin zortadan kaldırılacağını , ihtilafın ittifakla bitirileceğini ve sadete erileceği vasiyet edilmişti. Helal malların ise yetim ve fakirlere adaletli şekilde dağıtılması vasiyet edilmiştir. İslam alemi ilmin ve bilmin emri ile dünyaya adaleti sağlayacağız. " dedi.

DEVLET YOKSA HİÇBİR ŞEY YOKTUR

15 Temmuz darbe girişiminin önemli isimlerinden Musa Dalkılıç Paşa, "Tolumumuzun bu dönemde devletin hizmetlerini anladığını görüyorum. Ben Kahramanmaraşlıyım. Deprem bölgesinde halk devletin nasıl yanlarında olduğunu gördü ve seçimde tercihini ona göre yaptı. Ben yurdışında ve çözüm sürecinde Diyerbakırda görev yaptım. Irak ve Suriyeden gelen insanların Türkiye'ye ve yönetimine ne kadar güvendiklerini gördüm. Ben uçak pilotuyum. Ülke kaynaklarının ne kadar faydalı kullanıldığını gördüm. Güvenilir insanlarla yönetilmek adaletli ve mutlu yaşamı sağlar. Devlet yoksa hiçbir şey yoktur." dedi.

2. TUR YÜZDE 60 İLE ŞENLENECEK

Eminönü ve Fatih Sanayici İşadamları Derneği Başkanı iş insanı M. Fatih Varlık, "35 yıllık dava adamıyım Rahmetli Erbakan ile aynı partide Cumhurbaşkanımızın siyasetteki aldığı yolda büyük katkılarımız oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB başkanlığında biz yönetimdeyken destek verdik. O dönem mollalar gelecek herşey kötü olacak denilerek propoganda yapılırdı. Reis 40 yıllık bir çınardır. Çiçek ve meyveleri ile Türkiye'yi aşıp dünyanın 7 kıtasına nam saldı. 7 tepeli İstanbul'dan 7 düvele açıldı. Yüzde 49 buçukları layık görmüyoruz. Yüzde 80-90 olması gerekirdi. 2 turda yüzde 60 ile şenlenecektir" diye konuştu.