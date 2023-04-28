SON DAKİKA: PKK elebaşı Murat Karayılan’dan küstah sözler: Türkiye’yi dönüştürüp, özerklik kuracağız

HDP İLE PKK'NIN DİLİ AYNI AMA BAĞLARI YOKMUŞ

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu bilinen HDP ile ilgili de konuşan Karayılan, bağları olmadığını öne sürdü. Terörist elebaşının açıklamaları ile HDP'li isimlerin açıklamalarının birebir benzediği ortamda bu sözler iki yüzlülük olarak yorumlandı. Ayrıca HDP'nin seçim beyannamesindeki özerklik, kayyum uygulamasının kaldırılması, TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekilmesi gibi maddeler yer alıyor. Bu maddeler terör örgütü PKK'nın da beklentileri arasında yer alıyor.