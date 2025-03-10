Bu mutluluğa paha biçilmez

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan ve 3 çocuklu Nurşen ve Harun Kantarcı çiti, 2013'te koruyucu aile olmaya karar verdi. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, önce 8 yaşındaki hafif zihinsel engelli Derya K.'nın, bir yıl sonra ise 3.5 yaşındaki kardeşi İlknur'un koruyucu ailesi oldu. Kantarcı çifti, 11 yıl iki kardeşe öz çocukları gibi baktı. Derya şimdi 19, İlknur ise 15 yaşında. Reşit olmasına rağmen ailesini bırakmayan Derya evlilik hazırlığında.

'ÖZ ANNELERİ GİBİYDİM'

Nurşen Kantarcı (53), "3 çocuğum vardı ama içimde Allah tarafından başka çocuklara da bakmak isteği oluştu. Bu arada 2013'te bir arkadaşım koruyucu anne olmuştu. Ben neden olmamayım dedim. Oğlum Safa 21 yaşındaydı ve Samsun'da üversite okuyordu. Kızlarımdan Sema 17, Şevval ise 7 yaşındaydı. Eşimle konuşarak birlikte karar verip koruyucu aile olmak, o duyguyu yaşamak istedik. Çocuklarım da kabul etti. Koruyucu aile olmanın ömür boyu yüklediği sorumluluğu bilerek 2014'te Derya'nın, bir yıl sonra da kardeşi İlknur'un koruyucu ailesi olduk" dedi. Anne Kantarcı, "Kardeşleri ayırmak istemedik. Bana hiç tereddütsüz 'anne' dediler. O an çok duygulandım. Onları kendi çocuklarımdan daha üstün tuttum. Öz anneleri gibiyim. Birbirimizle tamamen bütünleştik. Bu anlatılmaz bir duygu.

Hepsini çok seviyorum. Rabbim yokluklarını, acılarını göstermesin. Derya 18'ini doldurdu ama bizi bırakmadı. Derya'ya yakında düğün yapacağız. Damadımız olacak. Kendi kızım ve oğlum evlendi, torunlarım oldu. Dünyaya bir daha gelsem yine koruyucu anne olmak isterim" dedi. Harun Kantarcı ise (56), "Eşim koruyucu anne olmak istediğini söyleyince, hemen kabul ettim. Derya'yı aldıktan sonra, dönemin Valisi Recep Kızılcık ve eşi Sema Kızılcık evimize geldi. Sema hanım evimizi görünce, 'Bu evde 3 değil, 5 değil, 10 çocukla da yaşanır, siz tam koruyucu aile olacaksınız. Derya'nın kardeşi İlknur'u da sıcak yuvasına dahil etmek, 2 kardeşi ayırmadan büyütmek, ailesi olmak ister misiniz' dedi. Eşim hemen kabul etti. Ben de destekledim. Onları kendi evlatlarımdan hiç ayırmadım" diye konuştu.

'İKİ KARDEŞİM DAHA OLDU'

Ailenin tek oğlu Safa Kantarcı (33), "Annem arayıp koruyucu aile olmak istediklerini söylediğinde, Peygamber Efendimizin de yetim büyüdüğü aklıma geldi ve 'Neden 2 kardeşim daha olmasın' deyip destek oldum" derken kız kardeşi Şevval Kantarcı da (19), "İkisi de öz kardeşlerim gibi. Birbirimizden hiç kopmayacağız. Bu mutluluk her şeye bedel" dedi.

'BİZE ANNE EKSİKLİĞİNİ HİÇ HİSSETTİRMEDİ'

Derya K. (19), "Ailemi çok seviyorum. Annemi çok seviyorum. Bize anne eksikliğini hissettirmedi. 18 yaşıma girince, Milli Eğitim'de memur olarak işe başladım. Reşit yaşa geldim ama onlardan kopmadım, gitmek istemedim. Yakında nişanlanacağım. Ayrı yaşasak da yine beraber olacağız" dedi.

İlknur K. (15) ise, "Burada gerçek anne-baba ve kardeş sevgisiyle, şefkatiyle büyüdük. Koruyucu aile olduklarını söylemeseler anlamazım. Çünkü hiç hissettirmediler. Hepsini çok seviyorum. Derya ablam yakında kendi yuvasını kurup buradan ayrılacak. Onu da özleyeceğim."