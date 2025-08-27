Topraklarımızı asla terk etmeyeceğiz

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana büyük bir insani dram yaşanıyor. Siyonist vahşete Gazzeliler büyük bir cesaretle direnirken, uluslararası siyasi arenada Türkiye dışında bu vahşete yüksek perdeden ses çıkartan ikinci bir ülkenin daha olmaması, İsrail'in küstahlığını daha da artırıyor. SABAH, vahşeti tüm çıplaklığıyla anlatan yayınlarıyla, Gazze'de gerçekleşen sistematik soykırıma dikkat çekiyor. SABAH'a konuşan Gazzeliler, hiçbir şartta bölgeyi terk etmeyeceklerini ve imha planına son kişi kalana kadar direneceklerini kaydediyor.

ANNE KARNINDA ÖLÜM

Gazze'nin Han Yunus Bölgesi'nde yaşayan Doktor Salah Rantisi, "Gelen yardımlar ihtiyaçların % 5'ini bile karşılamıyor. Gazze Şeridi'nde 40 bin bebek yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Yüz binden fazla hamile ve emziren kadın yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Gazze Şeridi'ne gelen yardımlar hayat kurtarıcı değil.

Gazze Şeridi'nde su kirliliğinde önemli bir artış var. İşgal, Gazze Şeridi'nde sağlık durumu yeni bir soykırım yarattı. Bu vahşetin tüm dünyaya duyurulması lazım. Topraklarımızı terk etmemekte kararlıyız. Kundaktaki bebeklerimizden insani yardım bekleyen evlatlarımıza, yaşlı ve hasta insanlarımıza kadar teker teker öldürülüyoruz.

Anne karnındaki bebekler öldürülüyor" dedi. Gazze Enformasyon Genel Müdürü İsmail El Tevvab ise, "Barınma açığı yüzde 96'yı aştı. İşgalin insani felaketi daha da kötüleştirmesiyle Güney Gazze vilayetleri, 1.3 milyon zorla yerinden edilmiş kişiyi barındıramıyor. İşgalin çadır ve barınma malzemelerinin girişine izin vereceğini duyurmasından bu yana, Gazze'ye yalnızca yaklaşık 10 bin çadır girdi; bu, 250 bin çadır ve karavandan oluşan toplam acil ihtiyacın yalnızca yüzde 4'üne denk geliyor. İmha planına son Gazzeli kalana kadar direneceğiz" diye konuştu.





MESLEKTAŞLARININ KATLEDİLMESİNE TEPKİSİNİ REUTERS'TAN İSTİFA EDEREK GÖSTERDİ:

KULLANDIĞINIZ HABER DİLİ SALDIRILARI MEŞRULAŞTIRDI

KANADALI foto muhabiri Valerie Zink, sekiz yıl boyunca serbest muhabir olarak çalıştığı Reuters ajansından istifa ettiğini duyurdu. Zink, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ajansı İsrail'in Gazze'de gazetecilere yönelik sistematik saldırılarını "meşrulaştırmak ve kolaylaştırmakla" suçladı. Çalışmaları New York Times ve Al Jazeera dahil birçok uluslararası basın kuruluşunda yayımlanan Zink, Reuters'in haber dilinin, İsrail'in 2023 Ekim'inden bu yana Gazze saldırılarında 246 gazetecinin öldürülmesine zemin hazırladığını söyledi.



REUTERS VE AP: ÖFKELİYİZ

İSRAİL'İN Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda muhabirleri hayatını kaybeden uluslararası haber ajansları Reuters ve The Associated Press'ten (AP) yapılan ortak açıklamada, uluslararası hukuk kapsamında korunan bir hastanede gazetecilerin öldürülmesine duyulan öfke paylaşıldı.



NORVEÇ, İSRAİL BANKALARINDAKİ YATIRIMLARINI SONLANDIRDI

NORVEÇ'İN 2 trilyon dolar büyüklüğe sahip devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management (NBIM), insan haklarının ihlaline katkıda bulundukları gerekçesiyle Caterpillar şirketi ile İsrailli beş bankadaki yatırımlarını sonlandırdı.