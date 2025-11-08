Meclis salonu kaçak çıktı

Marmaris'te Sayıştay'ın tespit ettiği usulsüzlük şaşkına çevirdi. Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporuna göre Marmaris Belediyesi'nde toplam 36 usulsüzlük tespit edildi. Raporda en dikkat çekici bulgu ise, belediyenin kendi hizmet binasında yaptığı kaçak meclis salonu oldu. Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan raporda, Marmaris Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın üst katında yer alan meclis toplantı salonunun yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi olmadan kullanıldığı ifade edildi. Denetim raporunda, söz konusu yapının "ruhsatsız" şekilde inşa edildiği ve kullanılmaya başlandığı açıkça belirtildi.

Raporda "İdareye ait ana hizmet binasının üst katında bulunan meclis salonunun yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi olmadan ruhsatsız bir şekilde kullanıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerde 27.12.2023 tarihinde geçici kabulü yapılan 2023/1220772 ihale kayıt numaralı 'Çatı ve ek imalatları yapılması' yapım işi ile hizmet binası üzerine çatı katı yapıldığı, bu yapının meclis salonu olarak kullanılmaya başlandığı, ancak meclis salonu olarak kullanılan yapının yapı ruhsatı ve yapı kullanım izninin olmadığı tespit edilmiştir" denildi.