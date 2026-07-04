Anne ben şehit olacağım

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen şehit ailelerinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere karşı sokağa çıkan ve darbenin ana komuta merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ne giden Lokman Biçinci, helikopterden açılan ateş sonucu 25 yaşında şehit düştü. Şehit Biçinci'nin annesi Güldalı Biçinci, o gece yaşadıklarını ve oğlunun son sözlerini SABAH'a anlattı.

SABAH HABERİ GELDİ

O gece ailece cenaze nedeniyle evde olduklarını söyleyen anne Biçinci, oğlunun yapılan çağrının ardından hızla evden ayrıldığını şöyle dile getirdi: "Oğlum bana, 'Anne bekleyin, ben gelirim' dedi. Ben de 'Oğlum, bizim cenazemiz var' dedim. 'Anne, vatan elden gider. Önce devletimiz, milletimiz, bayrağımız' diyerek evden çıktı. Bir daha da dönmedi." Sabah saatlerine kadar haber alamadıklarını ifade eden acılı anne, "Sabah saat 07.00'de haberini aldım. Yine de inanamadım. Erzurum'daki yakınımızın cenazesine gideceğimi düşünüyordum. O sırada polisler beni durdurdu ve 'Lokman şehit oldu' dedi. O an dünyam başıma yıkıldı" şeklinde konuştu.

'VATAN SAĞ OLSUN'

Şehadetinden bir hafta önce ailesine "Askerde şehit olmadım ama ben şehit olacağım" diyen Lokman'ın annesi, "Kaç yıl geçti aradan, acısı hâlâ ilk günkü gibi, vatan sağ olsun" dedi.

'ÇOK BÜYÜK GURUR'

Güldalı Biçinci, "Acısı çok büyük ama çok da gururluyuz. Allah devletimize zeval vermesin. Bugün yine aynı durum olsa biz de gideriz. Milletimizin ve devletimizin her zaman yanındayız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Gazilerimize sağlık ve uzun ömür versin, şehitlerimize de rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

İSMİ OKULA, STADA VE SOKAĞA VERİLDİ

ŞEHİT Lokman Biçinci, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kazan'daki Akıncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nın ana komuta merkezi olarak kullanıldığının anlaşılması üzerine üssü kurtarmak ve kalkan uçakları engellemek isteyen 8 bin Kazanlının üzerine darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehadete yürüyen 7 kişiden biri oldu. Şehit Biçinci'nin adı memleketi Kahramankazan'da Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kahramankazan Şehit Lokman Biçinci Stadı ve Ankara Çankaya'da Şehit Lokman Biçinci Sokak'ta yaşatılıyor.