FETÖ’cü avukatlar hakim önüne çıkıyor

Mersin'de FETÖ'cü avukatların yargılanmasına başlanıyor. Mersin'de avukatlık yapan ve aynı zamanda FETÖ/PDY'ye hizmet ettikleri iddia edilen 18 sanıklı 'FETÖ'cü avukatlar' iddianamesi kabul edildi. 2'si firari konumdaki sanıkların yargılanmasına 23 Şubat 2017 tarihinde başlanacak. 'Anayasal düzene karşı suç işlemek amacıyla kurulan silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finanse edilmesi' suçlaması ile hâkim karşısına çıkacak olan avukatlarla ilgili iddianamede, zanlıların 15 Temmuz sürecindeki faaliyetleri ve FETÖ ile bağlantıları detaylı olarak ortaya döküldü. Sanıkların 'ByLock' programına kırmızı renk koduyla kaydolup kullanarak haberleştikleri, örgütün Mersin'deki avukat derneği olan ve hain darbe girişiminden sonra kapatılan 'Ahenk Hukuk Derneği'nde yönetici ve üye oldukları, Bank Asya hesaplarının bulunduğu ve elebaşının 'para yatırın' talimatından sonra para yatırdıkları belirlendi. Öte yandan örgütün hücre evlerindeki toplantılara katıldıkları, üye kazanmaya ve üyeliği pekiştirmeye yönelik faaliyetler düzenledikleri ve 1 Amerikan Doları bulundurdukları da tespit edildi.

HEDEFTE ARSLAN AİLESİ

Mersin'de faaliyet gösteren ve hükümete yakınlığıyla bilinen Arbel Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ve ailesinin, sanık avukatlar aracılığıyla terör örgütünün hedefinde olduğu da belirlendi. İddianamede, Arslan ailesine karşı örgüt tarafından kurulacak kumpaslarda kullanılmak üzere ailenin damadı ve aynı zamanda avukatı olan Murat Altındere'nin ofisine sanıklardan Önder Kurt'un ajan olarak yerleştirildiği bilgisi de yer aldı. Altındere'nın bürosuna yerleştirilen kriptonun, halen tutuklu bulunan dönemin FETÖ'cü Mersin İstihbarat Eski Şube Müdür ve yardımcılarına sürekli olarak bilgi aktardığı ve gizli kameralar yerleştirerek kaset komplosu kurmayı amaçladığı öğrenildi. Sanıklardan avukat İsmail Çatal'ın dönemin FETÖ'cü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri Ali İhsan Kaya, Ali Çengelci ve İlyas Avcı ile birlikte Murat Altındere'nin yanına ajan olarak yerleştirilen Önder Kurt ile işbirliği içinde hareket ettikleri tespit edildi. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şöyle denildi:

17/25 Aralık kumpasından sonra Mersin'de açılan FETÖ davalarında da dönemin FETÖ'cü emniyetçilerinin avukatlığını üstlenen İsmail Çatal'ın aynı zamanda PKK terör örgütüyle irtibatı sebebiyle Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Kuzey Iraklı Nasrilerin avukatlığını üstlenmesi, FETÖ/PKK işbirliğini bir başka yönden ortaya koymuştur. Arslan ailesine ve Murat Altındere'ye kurulan kumpaslarda Nasrilerin Mersin'deki işlerini takip eden iki yabancı uyruklu şahsı ihbarcı-tetikçi olarak kullandığı ortaya çıktı. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ebubekir Sarıkaya ve Nesrin Çağlayan'ın firari sanık olarak yargılanacağı davada, Erdoğan Günal, Fatma Kaloğlu Koçak, Firdevs Dinçer Eren, Hacer Ayırtman Beysarı, Hasan Aygün, İsmail Çatal, Musa Bire, Nazire Demirbilek Kuştepe, Önder Kurt, Serhat Özgür, Şahnur Jaman Karaşahin, Tevhide Yıldız ve Uğraş Dalda yargılanacak. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Tek, Mehmet Tekeli ve Murat Göçer ise tutuksuz yargılanacak.