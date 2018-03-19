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Afrin zaferi koreografiyle kutlandı

Adıyaman Atatürk Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, TSK tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zafere ulaşmasını koreografiyle kutladı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:45
Afrin zaferi koreografiyle kutlandı

Okul bahçesinde bir araya gelen 630 öğrenci 'Zeytin Dalı Zaferi' yazısını yazarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde sloganlar attı.

Türk bayrağı açan ve sloganlar atan öğrenciler, Mehmetçiğe destek amaçlı 'Zeytin Dalı Zaferi' koreografisi yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasından oldukça mutlu olduklarını dile getiren Adıyaman Atatürk Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Demir, " Öğrencilerimizle beraber dün zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı Zaferi yazısını koreografiyle yazdık. Yaklaşık 630 öğrencimiz katıldı buı koreografiye. Bizlerde bu amaçla Zeytin Dalı Harekatında mücadele eden askerlerimize, güvenlik güçlerimize manevi bir destek olsun diye bu programı tertip ettik" ifadelerini kullandı.

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Afrin zaferi koreografiyle kutlandı
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