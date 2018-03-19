Taşeron işçilerin kadroya geçiş sınavı

Karaköprü Belediyesi taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularının ve güvenlik soruşturmaları ile birlikte bünyesinde çalıştırdığı 383 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav sürecine geçiş yaptı. Kurulan sınav komisyonu tarafından tek tek sınava tabi tutulan personele çalıştığı iş alanı ve genel kültür konularında sorular yönetildi.

Sınava giren personeli ziyaret eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yeni düzenlemenin tüm personele hayırlı olmasını diledi. Başkan Baydilli, "Personelimizle birlikte hepimiz bir aile olarak birlikte Karaköprü'ye hizmet ediyoruz.

Devletimizin taşeron personele verdiği bu kadro müjdesi bizleri de çok mutlu etmiştir. Kadro geçişlerinde biz de personelimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

