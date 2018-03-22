Kalaycıoğlu: Kupayı alacağız

Final Four'da ilk maçını 20 Nisan'da Sopron Basket ile oynayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Final Four'da tek Türk temsilcisi olarak sorumluluklarının arttığını belirtti. Sopron Basket'in yabana atılmaması gereken bir takım olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, "İyi savunma yapan ve mükemmel bir takım uyumları var. Müsabakalara çok iyi hazırlanıyorlar. Bu yüzden dikkatli olmalıyız" dedi. Kalaycıoğlu, "Başarılarımızla gurur duyan ve bize saygı gösteren Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil etmek adına sorumluluklarımız arttı. Başarılar karşısında aldığımız bu saygı bizi mutlu ediyor. Bu doğrultuda daha fazla çalışacağız. En iyisini yapmak ve adını yazdırdığımız Final Four'da final oynamak için mücadele edeceğiz. Arzumuz şampiyonluk" diye konuştu.

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