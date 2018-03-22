Yüreğir Belediyesi 1. Lig’e yükseldi

Yüreğir Belediyesi Güreş Takımı grekoromende 1. Lig'e yükseldi. 17-18 Mart'ta Uşak'ta yapılan maçlar sonunda Yüreğir Belediyesi grekoromende 10 sıklette kürsü yaparak 10 takım arasında ikinci oldu ve bir üst lig olan 1. Lig'e çıktı. Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan sporcularını kutlayarak "Hedefimiz grekoromende Süper Lig, serbest güreşte ise 1. Lig'e çıkmaktır" dedi. Bölgede güreşi kurumsal hale getirip, yeni şampiyonlar yetiştirmek istediklerini belirten Başkan Çelikcan, güreşçileri ve idarecileri makamında ağırladı. Yüreğir Belediyesi olarak ata sporu güreşe gereken önemi verdiklerini ve bunu devam ettireceklerini söyleyen Çelikcan, "Sporun temelini oluşturan altyapıya büyük önem veriyoruz" diye konuştu. Başkan Çelikcan, "Güreşte altyapıdan yetişen sporcularımız artık kendi güreş takımızda mücadele edecektir. Güreş takımımız grekoromende 1. Lig'de mücadelesini sürdürecektir. Serbest güreş takımımız da 1. Lig'e çıkması için mücadelelerini sürdüreceklerdir. Uşak'ta yapılan maçlar sonucunda derece elde eden takımımızı kutluyorum" dedi.

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