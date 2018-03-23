Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yeşilvadi Kavşağı açıldı

Yeşilvadi Kavşağı açıldı

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Yeşilvadi Kavşağı açıldı
Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı. Yeşilvadi Köprülü Kavşağı Projesi'nin hayata geçirilmesi için Ankara'yla sıkı bir görüşme trafiği başlatan Başkan Fatma Şahin'in çalışmaları sonuç verdi. Büyükşehir tarafından hazırlanan ulaşım master planı doğrultusunda inşaat çalışmaları tamamlanan Yeşilvadi Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı. Kentin ulaşım sıkıntısını asgariye indirecek olan kavşak, trafikteki akışkanlığı artıracak, Gaziantep merkez ve Karataş bölgesinden Gaziantep Havalimanı'na kesintisiz ulaşım sağlayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeşilvadi Kavşağı açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN