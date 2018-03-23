Yeşilvadi Kavşağı açıldı

Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı. Yeşilvadi Köprülü Kavşağı Projesi'nin hayata geçirilmesi için Ankara'yla sıkı bir görüşme trafiği başlatan Başkan Fatma Şahin'in çalışmaları sonuç verdi. Büyükşehir tarafından hazırlanan ulaşım master planı doğrultusunda inşaat çalışmaları tamamlanan Yeşilvadi Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı. Kentin ulaşım sıkıntısını asgariye indirecek olan kavşak, trafikteki akışkanlığı artıracak, Gaziantep merkez ve Karataş bölgesinden Gaziantep Havalimanı'na kesintisiz ulaşım sağlayacak.