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M1 AVM’de SUV ve Pick-Up fuarı

Giriş Tarihi: 24.3.2018
M1 Adana AVM’de SUV ve Pick-Up fuarı
M1 AVM farklı bir etkinliğe daha imza atıyor. Elka Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, Türkiye'de ilk kez sadece 'SUV ve Pıck-Up' modelleri tek platformda sergilenecek. 23-25 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan sunumda seçkin markalar özel indirimleri, müzik şovları, çocuk oyun saatleri, sürpriz hediyeler ile eğlenceyi buluşturacak. M1 Adana AVM Müdürü Yalçın Öz, otomobil meraklılarını M1'e davet etti. Elka Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç da "Keyifli bir üç gün Adanalıları bekliyor" dedi.
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M1 Adana AVM’de SUV ve Pick-Up fuarı
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