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köylerindeki lama cihazları yenilendi

’ın ilçesine bağlı köylerde nda kullanılan lama cihazları yenilendi.Gölbaşı Kaymakamı , köylerde yaşayan vatandaşların sağlığının çok önemli olduğunu belirtti.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 15:09
Gölbaşı köylerindeki klorlama cihazları yenilendi

Kaymakam , "ndaki en küçük sorun insan sağlığını direk olarak etkilemektedir. Köylerimizde yaptığımız araştırmalar neticesinde, ekonomik ömrünü tamamlayan ve arızalı olan cihazlarımızı gördük. nden ivedi olarak arızalıları tamiratının yapılması, tamiratı mümkün olmayanların yenilenmesi istedik.

Bu talebimiz üzerine, 30 köyümüz ve bağlı mezralarında bulunan toplamda 34 adet, içme suyu depolarında bulunan klor cihazları İdaresi tarafından yenilenerek hizmete girmiştir. Bundan böyle köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız daha sağlıklı ve güvenli su içebilecekleri Muhtarlarımızın da desteği ile işleyecek sistemli çalışmayı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde başlatmış olduk. Katkısı olan ve olacak tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi.

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Gölbaşı köylerindeki klorlama cihazları yenilendi
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