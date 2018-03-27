Gölbaşı köylerindeki klorlama cihazları yenilendi

Kaymakam Can Aksoy, "İçme suyundaki en küçük sorun insan sağlığını direk olarak etkilemektedir. Köylerimizde yaptığımız araştırmalar neticesinde, ekonomik ömrünü tamamlayan ve arızalı olan klor cihazlarımızı gördük. Adıyaman İl Özel İdaresinden ivedi olarak arızalıları tamiratının yapılması, tamiratı mümkün olmayanların yenilenmesi istedik.

Bu talebimiz üzerine, 30 köyümüz ve bağlı mezralarında bulunan toplamda 34 adet, içme suyu depolarında bulunan klor cihazları Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yenilenerek hizmete girmiştir. Bundan böyle köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız daha sağlıklı ve güvenli su içebilecekleri Muhtarlarımızın da desteği ile işleyecek sistemli çalışmayı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde başlatmış olduk. Katkısı olan ve olacak tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi.

