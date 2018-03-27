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Sokak köpeklerine küpe ve cip takılıyor

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Sokak köpeklerine küpe ve cip takılıyor
'nın Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hayvan barınağındaki köpekleri kısırlaştırıp küpe ve cip takıyor. Veteriner Volkan Özkan gönüllü olarak hayvanların muayene ve aşılarını yaparken, hayvansever Atilla Yetimoğlu da mama yardımında bulunuyor. Zabıta Müdürü Mustafa Yeşbek, "Belediyemize ait geçici hayvan bakımevinde bulunan köpekler, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli veteriner tarafından bakımları yapılıp kısırlaştırılarak küpe ve ciple takip altına alınıyor" dedi.
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Sokak köpeklerine küpe ve cip takılıyor
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