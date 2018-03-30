Onikişubat Belediyesi ‘süper’ bina yapıyor

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nin yeni akıllı hizmet binası inşaatı yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. İnşaat sürecini yakından takip eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, mimaride Osmanlı ve Selçuklu izlerini taşıyan, aynı zamanda modern tasarımı ile dikkat çeken ve Süper Masası ile hızlı çözüme kavuşturan, çevreci bir hizmet binası inşa ettiklerini söyledi. 30 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan yeni akıllı hizmet binası inşaatında şimdiye kadar, 25 bin 200 metreküp beton ve 3,2 ton demir kullanıldığı belirtildi. 345 işçinin çalıştığı ve gelecek nesillere önemli bir miras olacak 8 katlı bina içerisinde 240 araçlık 2 otopark, meclis salonu, encümen salonu, 1 ihale odası, 1 derslik, 3 toplantı salonu, belediye müzesi ve 4 yemekhane bulunuyor. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, hizmet binasında sona çok az kaldığını belirterek, "Binanın kaba inşaatı tamamlandı. Çevre düzenleme ve ince işçilik devam ediyor. Hizmette de eksiksiz ve hızlı olmak için yenilikler getiriyoruz. 'Süper Masa' ile süper hizmet anlayışını hayata geçiriyoruz. İnşallah haziran ayı sonunda binamızı ve yeni hizmet anlayışımızı vatandaşlarımıza sunacağız" diye konuştu.

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