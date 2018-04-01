Futsalda alkışlar 10/D sınıfın

BUGÜN NELER OLDU

İlhan Atış Anadolu Lisesi'nde sınıflar arası düzenlenen Futsal turnuvasında 10/D şampiyon oldu. Final maçı 10'D ve 11/B arasında gerçekleşti. Büyük heyecana sahne olan maçın normal ve uzatma süresi 0-0 bitti. 11/B sınıfı öğrencileri penaltı atışlarında başaralı olamadı.penaltı için topun başına geçen ve turnuva da takımının adeta gol makinesi olan Ender Mehmet Karaman, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek şampiyonluğu getirdi. Turnuvayı şampiyon olarak bitiren 10/D sınıfı öğrencilerinin sevinçleri görülmeye değerdi. Turnuva sonunda madalyalarını beden eğitimi öğretmenleri Canan Kaya ve Mehmet Kasım Şen'in elinden alan öğrenciler "Gelecek yıl da kupa bizim olacak" sözünü verdi.