Başkan Çatan berber esnafıyla bir araya geldi

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan ve Başkan Yardımcısı Fedli Karakaya, Kahta'da faaliyet gösteren berber esnafıyla Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda bir araya gelerek, berber esnaflarının sorun ve sıkıntıları hakkında görüş alış verişinde bulundu. Berber esnafının Pazar günleri nöbet sırasına girmeleri, ücretlerin aynı olması ve bu işlerin yürütülmesi hususunda dernekleşmeleri gibi konuların görüşüldüğü toplantıda konuşan Çatan, "Malumunuz Kahta'da 100'e yakın berber esnafımız bulunmaktadır. Dolayısıyla bu esnaf kardeşlerimiz de bazı sorun ve sıkıntılarını bizlere ilettiler. Esnaf Odası olarak bizler de oda çatısı altında bütün berber esnaflarımızla bir araya gelerek bir toplantı düzenledik. Böylece herkes sıkıntısını rahat bir şekilde dile getirerek, ortak bir şekilde çözüm noktasında görüş alış verişinde bulunacak. Yapılan değerlendirmeler neticesinde berber esnafı kardeşlerimiz bir dernek çatısı altında birleşerek, sorun ve sıkıntılarını bu çatı altında alınacak kararlar neticesinde çözüme kavuşturma kararı aldılar. Esnaf Odası olarak bizler de berber esnafımızın her türlü kararlarında yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim" dedi. Esnafların sorunlarını çözme noktasında ellerinde gelen bütün gayreti gösterdiklerini belirten Çatan, "Sonuç itibarı ile bizler oda yönetimi olarak Kahta'daki bütün esnaflarımızın sorun ve sıkıntılarının giderilmesi noktasında, ortak fikir ve ortak karar ilkeleriyle her zaman esnafımızın yanında olacağız. Bugünkü toplantımızda berber esnafı kardeşlerimin sıkıntılarına çözüm bulmaya çalıştık. İnşallah alınan kararlar neticesinde bütün berber esnafı kardeşlerimin gönlünden geçeni olur. Son olarak katılımlarından dolayı bütün esnaf kardeşlerime teşekkür eder, çalışmalarında başarılar diler, kendilerine hayırlı kazançlar dilerim" diye konuştu.

Toplantıya katılan berber esnafları ise, çözüm noktasında kendilerine destek oldukları için Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan'a ve oda yönetimine teşekkür ettiklerini ifade etti.

