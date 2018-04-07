Hasta çocuklara palyaço morali

Adana Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören kanser hastası çocuklar palyaço
larla moral buldu. Küçük yaşta yakalandıkları hastalık sebebiyle zor günler geçiren çocuklarla oyun oynayıp, şarkı söyleyen gönüllü palyaçolar, bir nebze de olsa acılarını unutturarak, yüzlerinde tebessüm oldu. Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli, çocukların tedavi sürecinde güçlü olmalarının sağlanması adına bu tarz faaliyetlere ihtiyaç olduğunu belirterek, çocukların yüzündeki gülümsemenin her şeye değdiğini söyledi.