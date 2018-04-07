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Sektördeki tüm yenilikler Çukurova Tarım Fuarı’nda

ELKA Fuarcılık tarafından düzenlenen 4. Çukurova Tarım Fuarı kapılarını açtı. 65 firma en yeni ürünlerini tanıtma imkanı buldu

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Sektördeki tüm yenilikler Çukurova Tarım Fuarı’nda
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri ve Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin desteğiyle ELKA Fuarcılık tarafından düzenlenen 4. Çukurova Tarım Fuarı Adana'da açıldı. Fuarda tarımın yanında hayvancılık ve süt ürünleri de tanıtıldı. ÇUKOBİRLİK Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılışına Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Ticaret Odası Başkan Adayı Tarkan Kulak ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. ELKA Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç, 65 firmanın katıldığı fuarın tarım kenti Adana için büyük fırsatlar yarattığını, çiftçilerin en son teknoloji ürünlerini yerinde incelediğini belirtti.
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