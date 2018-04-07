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Sektördeki tüm yenilikler Çukurova Tarım Fuarı’nda ELKA Fuarcılık tarafından düzenlenen 4. Çukurova Tarım Fuarı kapılarını açtı. 65 firma en yeni ürünlerini tanıtma imkanı buldu