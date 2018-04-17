ASKİ, Süper Lige veda etti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Fenerbahçe'ye 76-55 mağlup olan Adana
ASKİ ligden düştü. Karşılaşma sonunda büyük üzüntü yaşayan basketbolcuları teknik heyet teselli etmeye çalıştı.
Ligde oynadığı 24 maçta 21 mağlubiyet 3 galibiyet alan ASKİ 26 puanla yıllardır mücadele ettiği lige veda etti. Teknik
heyet, basketbolcular ve yöneticiler başarısızlık karşısında herhangi bir açıklama yapmazken taraftar kötü gidişatın nedenini araştırmaya başladı. Kulübün, borçlar nedeniyle maddi anlamda da sıkıntılı günler geçirdiği öğrenildi.
Adana ASKİ'nin ligden düşmesi ve Botaşspor'un Ankara'ya taşınması sonrasında Adana'nın Süper Lig'de temsilcisi kalmadı.