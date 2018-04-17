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ASKİ, Süper Lige veda etti

Giriş Tarihi: 17.4.2018
ASKİ, Süper Lige veda etti
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Fenerbahçe'ye 76-55 mağlup olan ASKİ ligden düştü. Karşılaşma sonunda büyük üzüntü yaşayan basketbolcuları teknik heyet teselli etmeye çalıştı. Ligde oynadığı 24 maçta 21 mağlubiyet 3 galibiyet alan ASKİ 26 puanla yıllardır mücadele ettiği lige veda etti. Teknik heyet, basketbolcular ve yöneticiler başarısızlık karşısında herhangi bir açıklama yapmazken taraftar kötü gidişatın nedenini araştırmaya başladı. Kulübün, borçlar nedeniyle maddi anlamda da sıkıntılı günler geçirdiği öğrenildi. Adana ASKİ'nin ligden düşmesi ve Botaşspor'un Ankara'ya taşınması sonrasında Adana'nın Süper Lig'de temsilcisi kalmadı.
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ASKİ, Süper Lige veda etti
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