Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tuzağa yakalanan çakalı itfaiye kurtardı

Tuzağa yakalanan ı kurtardı

’ta tuzağa yakalanan kara sırtlı ı kurtardı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 16:57
Tuzağa yakalanan çakalı itfaiye kurtardı

'ın Devrek ilçesine bağlı Yeni köyü yakınlarındaki ormanlık alanda tuzaklanan çelik tellere yakalanan ekipleri tarafından kurtarıldı. Ormanlık alanda çelik tellere dolanarak sıkışan kara sırtlı çakal kurtulmaya çalışınca kendini yaraladı. Vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı kurtarmak için Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kara sırtlı çakalın kement tuzağı olarak bilinen çelik tellere dolanarak yaralandığını belirledi. İtfaiye ekipleri, telleri keserek hayvanı kurtararak doğaya bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuzağa yakalanan çakalı itfaiye kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN