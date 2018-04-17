Tuzağa yakalanan çakalı itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Yeni köyü yakınlarındaki ormanlık alanda tuzaklanan çelik tellere yakalanan çakal itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ormanlık alanda çelik tellere dolanarak sıkışan kara sırtlı çakal kurtulmaya çalışınca kendini yaraladı. Vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı kurtarmak için Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kara sırtlı çakalın kement tuzağı olarak bilinen çelik tellere dolanarak yaralandığını belirledi. İtfaiye ekipleri, telleri keserek hayvanı kurtararak doğaya bıraktı.



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