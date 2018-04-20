Adıyaman Gölbaşı MYO öğrencileri Çanakkale gezisine çıktı

Çanakkale Zaferinin 103'üncü yıldönümü nedeniyle organize edilen gezi kapsamında 45 öğrenci 3 gün boyunca Çanakkale'yi gezecek.

Çanakkale ruhunu yerinde görebilmeleri amacıyla Gölbaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen geziye katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve ilçe protokol üyeleri tarafından uğurlandı. Başkan Özdemir, "Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Aziz milletimizin yüz binlerce şehit vererek elde ettiği zaferin sembolü olan 18 Mart tarihi, vatan topraklarını koruma ve savunma, bu uğurda çekinmeden canlarını ortaya koyan şehitlerimizi anma adına çok önemli bir gündür. Bu nedenle geziye katılan öğrencilerimizin Çanakkale Şehitlerimizi ziyarette gereken önemi ve saygıyı göstereceğinden eminim" diye konuştu.