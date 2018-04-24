TÜFAD Mersin karması Antalya’da

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin
şubesi tarafından Mersin'deki 2006 doğumlu amatör futbolculardan kurulan 12 kişilik futbol takımı, Antalya
'da bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Geleceğin Yıldızları Futbol Şöleni'ne katıldı. TÜFAD Mersin Şube Başkanlığı tarafından kafileye Hasan Altaş, Burhan Baygın, antrenör Metin Erbilmiş ve kaptanı Deniz Tatar önderlik edecek. TÜFAD Şube Başkanı Mesut Bilir, Mersin'de 2006 doğumlu amatör takımlarda mücadele eden sporcuların taranarak karma bir takım oluşturduklarını belirterek, "Tüm izin belgelerimizi tamamlayarak minik futbolcularımızı Antalya'ya gönderiyoruz. Bu turnuvada herhangi bir hedef yok. Şampiyon yok. Burada amaç çocuklarımızın birlik ve beraberlik duygularını arttırmak" dedi.