2018 Fiat Egea ailesi BİRMOT’ta

Türkiye
'nin
en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea
, yenilenen versiyonları ile 2018 yılında da gücüne güç katmaya devam edecek. 2018 model yılı Egea ailesi yenilenen tasarım ve donanım unsurları ile Nisan ayında 69 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile Fiat Birmot Showroom
'unda yerini aldı. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea'nın donanım paketleri yenilendi. 2018 model yılı ile birlikte tüm ailede Easy ve Easy Plus versiyonlarda opsiyonel olarak tercih edilebilecek 'Stil Paketi
' gerek tasarım gerekse konforu arttıran teknolojisi ile oldukça zengin bir içeriği 3 bin TL'lik bir fiyatla sunarak yüksek fayda/maliyet oranı ile dikkat çekiyor. TEKNOLOJİ PAKETİ
Stil Paket; krom ön ızgara, ön sis farları, 16 inç alaşımlı jantlar, deri direksiyon ve vites topuzu, arka park sensörü ve hız sabitleyici donanımları ile kullanıcıların temel tasarım ve konfor beklentilerini karşılayacak içeriği sunuyor. Egea Sedan Urban, Hatchback ve Station Wagon Urban Plus versiyonlarında 7 inç'lik dokunmatik tablet ekrana sahip Uconnect bilgi-eğlence sistemi, Apple
CarPlay desteği ve geri görüş kamerasını içeren 'Teknoloji Paketi' de opsiyonel olarak tercih edilebilir.