Atölyeden kortlara

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dana'da geçimini sağlamak için çalıştığı çorap atölyesinden tanıştığı antrenörün yönlendirmesiyle önce basketbola daha sonra tenise başlayan 41 yaşındaki engelli Hakan Güngör, 20 yıllık spor yaşamına sığdırdığı başarılara olimpiyatları da eklemek istiyor. Geçirdiği havale sonrası 3 yaşında yürüme engelli olan Güngör, ilkokul eğitiminin ardından yaşadığı zorluklar nedeniyle ortaokulu dışarıdan bitirdi. 2013'TE KARAR VERDİ
Geçimini sağlamak için bir engelli derneğinin çorap atölyesinde çalışan Güngör, golbol için sporcu belirlemek üzere atölyeye gelen antrenör tarafından fiziksel özellikleriyle dikkati çekmesinden dolayı tekerlekli sandalye basketboluna yönlendirildi. Çeşitli takımlarda uzun süre basketbol oynayan Hakan Güngör, 2013'te de tenis oynamaya karar verdi. Tenise başladığı yıl milli takıma seçilerek uluslararası şampiyonalara katılan sporcu, 20 yıllık spor yaşamına sığdırdığı başarıları 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılarak taçlandırmayı hedefliyor. Halen 5 yıl önce kaydolduğu ve turnuvalar nedeniyle bazen ara verdiği açık lisenin son sınıfında eğitimini sürdürün Güngör, haftada 5 saat Adana
Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünde antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.Basketbol kulübünün tesisinde tenis oynayanları izlerken tanıştığı antrenörün kendisini bu spora yönlendirdiğini anlatan Güngör, "2013'te milli takıma girdim. O tarihten bu yana her sene milli takıma seçildim. Şu anda antrenmanlarımı sürdürüyorum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları adayıyım. Geçen sene Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Hırvatistan'da düzenlenen, milli takım dışı bireysel olarak katıldığım Zagreb Açık'ta çiftlerde şampiyon oldum, Sirius Açık'ta yarı final oynadım" dedi. ANTRENÖR OLMAK İSTİYOR
Dünya sıralamasında teklerde 92, çiftlerde 80. sırada olduğunu belirten Hakan Güngör, "Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak için ilk 64'e girebilmem lazım. Bunun için turnuvalar takvimi devam ediyor. Turnuvalara katılıyorum. Önümüzdeki ay Romanya'da bir turnuva var. Ona katılacağım. Bu anlamda da sponsor desteklerini bekliyorum. Kariyerimi tenis antrenörü olarak planlıyorum. Açık lise bittikten sonra beden eğitimi ve spor yüksekokuluna girmek istiyorum" dedi.