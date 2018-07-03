Melih ABİ: Gece yarısı gürültü çıkarmak neyin havası

Gürültü kirliliği yapanlar kesin delidir.

Onlara deli doktoruna göndermek şart.

Yoksa insanları niye rahatsız etsinler.

Turgut Özel Bulvarı'nı yakıp yıkıyorlar.

Üstü açık siyah bir araç gece yarısından sonra açık egzozuyla turluyor.

Şoför keyif yapıyor millet çile çekiyor.

Üstü açık olduğu için sürücüsü görülüyor.

Böyle hava atıyor işte.

Çevreyi bile bile rahatsız ediyor.

Bu tiplere yapma etme dememek lazım.

Bunları içeriye tıkmalı.

Polis arkadaş üşenme bas cezayı…

Yanındayım, merak etme.

***

Belediye temizlik işçileri ne yapsın?



Belediye temizlik elemanlarının işi zor.

Adamlar sağlı sollu parklar yüzünden sokakları temizleyemiyor.

Tarsus'ta da durum böyle.

Bu nedenle caddeler kirli.

Mesela Yeşil Mahallesi 4202 sokak.

Park eden araçlar yüzünden temizlik işçileri görev yapamıyor.

Buna bir çözüm bulunmalı.

Usulsüz parklar yolu da tıkatıyor.

Şevket başkan zabıta müdahale eatsin.

Gönder adamlarını kaldırsın park yapan araçları.