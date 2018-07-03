Mersin’de yelken şampiyonası bitti

TÜRKIYE
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle Mersin
'de bu yıl ikincisi düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası
sona erdi. Mersin Valiliği himayesinde bir hafta boyunca süren şampiyona, kentteki Balıkçı Barınağı
'nda yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı. 21
engelli sporcunun kıyasıya yarıştığı organizasyonda, kadınlarda Mersin'den Miray Ulaş
, erkeklerde Muğla'dan Hüseyin Akbulut
, çocuklarda ise Mersin'den İbrahim Köseler
birinci oldu. Yarışmaların ardından Ulaş ve Akbulut, 16-22 Eylül tarihlerinde ABD'nin Sheboygan
kentinde düzenlenecek 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası
'nda
Türkiye'yi temsil
etmeye hak
kazandı.