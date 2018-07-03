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’de yelken şampiyonası bitti

’de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası’nda kadınlarda Miray Ulaş, erkeklerde Hüseyin Akbulut, çocuklarda ise İbrahim Köseler birinci oldu

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Mersin’de yelken şampiyonası bitti
TÜRKIYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle 'de bu yıl ikincisi düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası sona erdi. Mersin Valiliği himayesinde bir hafta boyunca süren şampiyona, kentteki Balıkçı Barınağı'nda yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı. 21 engelli sporcunun kıyasıya yarıştığı organizasyonda, kadınlarda Mersin'den Miray Ulaş, erkeklerde Muğla'dan Hüseyin Akbulut, çocuklarda ise Mersin'den İbrahim Köseler birinci oldu. Yarışmaların ardından Ulaş ve Akbulut, 16-22 Eylül tarihlerinde ABD'nin Sheboygan kentinde düzenlenecek 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
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Mersin’de yelken şampiyonası bitti
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