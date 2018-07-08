Çağ Avrupa’da ilk 100’de

Uluslararası standartlarda verdiği kaliteli eğitimle bölgenin ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Çağ Üniversitesi
'nin Avrupa'da ilk 100 arasında olduğu kaydedildi. Bayboğan Eğitim Vakfı ve Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Musa Bayboğan, "Geçen yılki hedefimiz Çağ Üniversitesi'ni Avrupa'daki özel üniversiteler arasında ilk 100 arasına sokmaktı. Bu yıl, bu hedefimizi gerçekleştirdik. Avrupa'da ilk 100'deyiz" dedi. HEDEF İLK 50'YE GİRMEK
Türkiye'den listeye giren üniversiteler sıralamasında 3'üncü sırada yer aldıklarını kaydeden Bayboğan, "Çıtayı her gecen yıl yükseltiyoruz. Hedefimiz eğitim ve teknoloji alanında yaptığımız çalışmalarla Avrupa'da ilk elliye girebilmek. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu başarımızın yanı sıra, hukuk fakültemiz ELSA'da 40 üniversite arasında, Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı" dedi.