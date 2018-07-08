Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çağ Avrupa’da ilk 100’de

Çağ Avrupa’da ilk 100’de

Bayboğan Eğitim Vakfı ve Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Musa Bayboğan, Çağ Üniversitesi’nin Avrupa’daki özel üniversiteler arasında ilk 100’e girdiğini söyledi

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Çağ Avrupa’da ilk 100’de
Uluslararası standartlarda verdiği kaliteli eğitimle bölgenin ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan 'nin Avrupa'da ilk 100 arasında olduğu kaydedildi. Bayboğan Eğitim Vakfı ve Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Musa Bayboğan, "Geçen yılki hedefimiz Çağ Üniversitesi'ni Avrupa'daki özel üniversiteler arasında ilk 100 arasına sokmaktı. Bu yıl, bu hedefimizi gerçekleştirdik. Avrupa'da ilk 100'deyiz" dedi.

HEDEF İLK 50'YE GİRMEK
Türkiye'den listeye giren üniversiteler sıralamasında 3'üncü sırada yer aldıklarını kaydeden Bayboğan, "Çıtayı her gecen yıl yükseltiyoruz. Hedefimiz eğitim ve teknoloji alanında yaptığımız çalışmalarla Avrupa'da ilk elliye girebilmek. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu başarımızın yanı sıra, hukuk fakültemiz ELSA'da 40 üniversite arasında, Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çağ Avrupa’da ilk 100’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN