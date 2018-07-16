Geçilmez Kanyonu ilgi odağı

HER
türlü turizm çeşidini bünyesinde barındıran Hatay
'ın doğa güzelliklerinden biride Geçilmez Kanyonu. Dörtyol ilçesinin Kuzuculu Mahallesi'nin Amanos dağları eteklerinden akan Deliçay üzerinde bulunan Geçilmez Kanyonu yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşsiz manzaraların iç içe olduğu geçilmez kanyonuna gezi düzenleyen Hatay keşif topluluğu, unutulmaz bir gün yaşadı. MANZARA MUHTEŞEM
Geziye katılan vatandaşlar, eşsiz doğa harikalarının içerisinde unutulmaz bir gün geçirdi. Geçilmez kanyonunun içerisine iple inen ve kendilerini deli çayın serin sularına bırakan vatandaşlar, bir yandan serinlerken diğer taraftan da eşsiz doğa güzelliklerinin tadını çıkartı. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu geziye katıldığını belirten Nazım Sönmez, geçilmez kanyonunun güzellikleriyle tanıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. HERKESE TAVSİYE EDİYORUZ
Uzun bir yürüyüşten sonra vardıkları Geçilmez Kanyonuna hayran kaldıklarını belirten Sönmez, "Burayı herkese tavsiye ediyorum. Amanos dağları eteklerinde akan Deliçay'ın oluşturduğu bu kanyon doğa harikası. İç içe olan doğa güzellikleri ve içinde bulunduğunuz ortam yürüdüğünüz yola değiyor. Böylelikle hem spor yapmış oluyorsunuz, hem de ilimizin doğa güzelliklerini keşfetmiş oluyorsunuz" dedi.