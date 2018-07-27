Sunar Grup çocuklara Kuran okumayı öğretiyor

SUNAR
Grup, şirket personelinin çocuklarına manevi eğitimi için katkı sunmak amacıyla, her gün servisle evlerinden aldırıyor ve Kur'an-ı Kerim yaz dönemi eğitimini tamamlamaları için Nuri Çomu
Camii'ne getiriyor. Sunar personel yakınlarının da aralarında bulunduğu kursiyer yaklaşık 120 çocuk içerisinde, Kuran okumaya başlayan ve 10 sure/dua ezberleyen çocuklara seccade ve Kuran-ı Kerim yapılan merasim ile hediye edildi. Sunar Şirketler Grubu Şeref Başkanı Nuri Çomu, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çomu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen merasimde söz alan Hüseyin Çomu, "Şirketlerimizin hayır işlerini kalıcı hale getirmek amacıyla kurduğumuz ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını şerefle yürüttüğüm Nuri Çomu Vakfı'nda başlıca amacımız, eğitim, kültür ve manevi değerlere hizmet etmek" dedi. Hüseyin Çomu, "Daha temiz bir toplumun anahtarı, milli ve manevi değerlere sıkı sıkıya bağlanmaktır" dedi.