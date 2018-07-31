Bu ekmek haftada bir kez çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

fırın işletmecisi Fahri Aslan, Türkiye'de ilk kez siyez unundan yapılan ve sindirim sistemini düzelten ekmeği üretmeye başladı. Haftada bir kez taş fırında üretim yapan Aslan, çeşitli kentlerden siparişler almaya başladıklarını söyledi. Genel Cerrah Op. Dr. Taner Bayramoğlu, "Siyez buğdayından yapılan ekmek ve bulgurun diğer unların aksine rahatsızlık yapmadığını gördük. Bu ekmek hastaların sindirim sistemini baştan düzeltiyor. Kabızlık, gaz ve şişkinlikleri olan, sürekli bitkin olan insanlar çok daha mutlu oluyorlar" dedi. Türkiye'de bu ekmeği sadece kendilerinin ürettiğini ifade eden fırın işletmecisi Aslan, yoğun talep olduğunu kaydetti. Aslan, "Genel Cerrah Op. Dr. Taner Bayramoğlu'nun tavsiyesiyle, Kastamonu'ya özgü olan siyez buğdayından elde edilen unla ekmek üretmeye başladık. Haftada bir kez taş fırında üretim yapıyoruz. Beyaz ekmek gibi değil. Şişmez kabarmaz biz bunu organik halde yaptık. Bu ekmek 1 hafta dayanabiliyor. Yoğun talep alıyoruz. Yeni başladık ve şu an Sivas, Kırşehir, Gaziantep, Kahramanmaraş'tan siparişler aldık. Sindirim sistemine çok iyi geliyor" diye konuştu. Genel Cerrah Op. Dr. Taner Bayramoğlu ise, "Kastamonu yöresinde üretilen eski buğdaylarımızdan olan siyez buğdayından yapılan ekmek ve bulgurun da diğer unların aksine rahatsızlık yapmadığını gördük ve insanlara da bunu önermekteyiz. Hastaların sindirim sistemini baştan düzeltiyoruz herhangi bir meditasyona gerek kalmıyor. Böylece boşaltım sistemi kolaylaşıyor. Kabızlık, gaz ve şişkinlikleri olan, sürekli bitkin olan insanlar bu ekmeği yedikten sonra mutlu oluyorlar" şeklinde konuştu.